Pandémie – 3% de citoyens supplémentaires sont tombés à l'aide sociale La NZZ am Sonntag a fait les comptes. Quelque 8300 personnes de plus bénéficient d'un coup de pouce étatique depuis la pandémie, tandis que les fabricants de masques se frottent les mains, relate la SonntagsZeitung.

Malgré les aides instaurées pour faire face à la crise liée à la pandémie due au nouveau coronavirus, 8300 personnes sont tombées à l'aide sociale entre la fin février et la fin mai, affirme la NZZ am Sonntag. Ce nombre correspond à une hausse de 3%, selon le suivi mensuel de la Conférence suisse des institutions d'action sociale. Les personnes les plus touchées sont les indépendants et les salariés au chômage partiel, qui ont peu ou pas de revenus et de fortune. Au total, 280'000 personnes bénéficient de l'aide sociale en Suisse. Les perspectives pour les deux prochaines années s'annoncent sombres, ajoute le journal.

Si le Covid-19 a plongé bon nombre de personnes dans la pauvreté en Suisse, il a rapporté gros à d'autres, selon la SonntagsZeitung. Les patrons de Swiss Emix Trading, l'une des premières sociétés à se lancer dans le commerce de masques de protection en Europe, ont ainsi gagné des millions de francs en vendant des masques aux autorités en Suisse, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Ils ont utilisé cet argent pour s'acheter de nouvelles voitures de luxe, comme une Bentley à 250'000 francs ou une Ferrari F150 à 2,5 millions de francs.