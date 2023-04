Trafic en Suisse – 3 km de bouchon au Gothard entre Quinto et Airolo À l’heure des retours des vacances de Pâques, le TCS signalait un bouchon de 3 km lundi en fin de matinée, avec une attente d’une trentaine de minutes.

Selon les prévisions des experts du trafic, le gros des retours doit s’effectuer entre 12h00 et 22h00. KEYSTONE/Urs Flueeler

Lundi en fin de matinée, le TCS signalait un bouchon de 3 km entre Quinto et Airolo (TI) en direction du Nord, avec une attente d’une trentaine de minutes. L’entrée sur l’A2 à hauteur d’Airolo a été fermée.

Selon les prévisions des experts du trafic, le gros des retours doit s’effectuer entre 12h00 et 22h00. Dimanche, les premiers retours n’avaient pas provoqué de gros encombrements sur l’A2.

Lors des départs, jeudi et surtout Vendredi-Saint, le trafic avait été passablement perturbé, notamment à la suite d’une action de plusieurs activistes de Renovate Switzerland qui s’étaient collé les mains sur le bitume, vendredi matin, pour alerter sur le climat.

Vendredi matin, certains automobilistes étaient furieux contre les militants. KEYSTONE/Urs Flueeler

«Situation maîtrisée»

Mais déjà avant cette protestation, un bouchon de 15 km s’était formé à l’entrée nord du tunnel du Gothard, après un accident. Au pic des départs, vendredi, les bouchons ont atteint jusqu’à 19 km, une file moins longue cependant que les craintes initiales.

Les nouvelles mesures de gestion des bouchons mises en oeuvre par le canton d’Uri ont visiblement porté leurs fruits. «Dans l’ensemble, nous avons maîtrisé la situation», a indiqué lundi à Keystone-ATS Thorsten Imhof, major à la police cantonale uranaise.

Les autorités ont pu éviter notamment une surcharge de la route cantonale due au trafic d’évitement via les villages. Ce trafic a été fortement réduit.

Les mesures-pilote de gestion des bouchons consistaient aussi à imposer une réduction de vitesse à 80 km/h sur l’A2 et l’A4 dès qu’un bouchon atteint 8 km et des fermetures des entrées d’autoroute à Göschenen et Wassen.

Automobilistes en colère

Cette dernière mesure a fait bouillir quelques automobilistes impatients. La police a dû intervenir à plusieurs reprises en fin de semaine à Wassen pour mettre fin à des échauffourées.

Deux automobilistes en transit qui circulaient à contresens sur l’autoroute ont par ailleurs dû être dénoncés au Parquet.

Les autorités uranaises précisent qu’elles procéderont encore à une évaluation des mesures testées et qu’elles décideront si d’autres seront prises en vue notamment des vacances d’été.

ATS

