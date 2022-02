Joyeux anniversaire Noz! – 30 ans de gourmandises au cœur de Lausanne Anne-Lise et Nicolas Noz ont préféré un «pain des 30 ans» à un gâteau. Il sera vendu à la coupe en faveur de la Fondation Théodora. Thérèse Courvoisier

Les célèbres Prunoz. Pruneaux fourrés avec une ganache de chocolat. (24heures/Odile Meylan) VQH

Eh oui, trente années déjà que l’on salive en descendant ou en montant la rue pavée de Marterey en passant devant une vitrine on ne peut plus tentante! C’est en effet au mois de février 1992 qu’Anne-Lise et Nicolas Noz ont ouvert leur boutique en plein cœur de Lausanne. Depuis ce jour, une très belle histoire familiale s’est écrite autour de leurs créations originales, un parcours parsemé de récompenses et surtout encouragé par la reconnaissance d’une clientèle aussi fidèle qu’exigeante.

Parmi les réalisations originales de Noz figurent ses cigares, tourtes truffées, sandwichs végétariens ainsi que ses célèbres caracs, qui lui ont valu en 2021 le Carac d’Or, un prix d’excellence décerné par les fins gourmets lausannois. Sans oublier la fameuse gamme de pralinés, avec ses 40’000 chocolats vendus pendant la période de Noël.

Avec Anne-Lise Noz à la gestion du magasin, de l’accueil, de la clientèle, du marketing et des RH et son mari Nicolas qui règne sur le laboratoire, l’équilibre est parfait et l’entreprise peut se targuer d’avoir formé une quarantaine d’apprentis.

