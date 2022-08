Genève – 300 lits supplémentaires à Palexpo pour les réfugiés ukrainiens Le centre pouvait accueillir 400 personnes. Ce n’est plus suffisant, il étend sa capacité d’hébergement. Lorraine Fasler

Le besoin en logement reste grand. Le «stock» des familles d’accueil disponibles en Suisse s’atténue après l’arrivée à terme de leurs premiers engagements (d’une durée de trois mois). LAURENT GUIRAUD

Les 15’000 m2 de la Halle 1 de Palexpo pouvaient accueillir, depuis le mois d’avril, 400 réfugiés ukrainiens. Mais ce n’est plus suffisant. Le centre va étendre, aux alentours du 20 août, sa capacité d’hébergement d’urgence, comme l’indiquent nos confrères de «20 minutes».

La demande reste importante. Le nombre de personnes logées à Palexpo a doublé cet été, notamment en raison de la difficulté de trouver des familles d’accueil. Deux facteurs l’expliquent: la solidarité des Suisses s’essouffle après plusieurs mois et parmi ceux encore prêts à accueillir dans leur foyer des familles réfugiées, certains sont actuellement en vacances. Le besoin de trouver une autre solution devenait urgent. La Halle 7 de Palexpo permettra ainsi d’étendre la capacité d’accueil.

Bureaux transformés

Ailleurs, comme dans la commune de Lancy, on transforme des bureaux en logements. Au total, 54 places devraient ainsi être proposées d’ici à la fin du mois de septembre. Et d’ici à novembre, 200 autres places devraient être créées à Meyrin, à Plan-les-Ouates et au Grand-Saconnex. Environ 400 autres sont à l’étude ou en cours de négociation, apprend-on.

