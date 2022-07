Mondiaux d’athlétisme – 3000m steeple: une Kazakhe signe le 3e meilleur chrono de l’histoire Norah Jeruto, autorisée à concourir pour le Kazakhstan depuis le début d’année, est devenue championne du monde du 3000m steeple. La Thurgovienne Yasmin Giger éliminée du 400m haies.

Norah Jeruto a parcouru la distance en 8’53’’02. AFP

La Kazakhe Norah Jeruto a remporté le titre de championne du monde du 3000m steeple, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Eugene (Oregon) en courant en 8’53’’02, le 3e meilleur chrono de l’histoire. Kényane d’origine autorisée à courir pour le Kazakhstan depuis le début d’année, Jeruto (26 ans) a devancé les Ethiopiennes Werkuha Getachew et Mekides Abebe.

Jeruto a imprimé dès le départ un tempo très rapide, de quoi étirer le peloton, avant de se défaire de ses dernières adversaires dans le dernier tour. Jeruto compte six victoires sur le prestigieux circuit de la Ligue de diamant mais n’avait jamais concouru en championnat chez les seniors, ayant dû patienter plusieurs années avant de pouvoir représenter le Kazakhstan. Aucune des trois athlètes sur le podium n’avait jamais gagné de médaille internationale.

Giger éliminée

Pas d'exploit pour Yasmin Giger. La Thurgovienne de 22 ans a été éliminée dans la nuit de mercredi à jeudi en demi-finales du 400m haies des Mondiaux d'Eugene, aux Etats-Unis. Parcourant la distance en 56''31, elle a signé le 24e et moins bon chrono, à près de 4 dixièmes du temps réalisé la veille en séries (55''90). Elle aurait dû courir en moins de 53''72 pour obtenir son billet pour la finale. L'Américaine Sydney McLaughlin (52''17) s'est montrée la plus rapide, devant la Néerlandaise Femke Bol (52''84).

Une surprise au lancer du disque

Feng n’avait jamais été médaillée mondiale ou olympique jusque-là. AFP

Feng Bin a été sacrée championne du monde du lancer du disque pour la première fois en dépassant les favorites, la Croate Sandra Perkovic et l’Américaine Valarie Allman. La Chinoise, qui n’avait jamais obtenu de médailles mondiale ou olympique auparavant, s’est imposée grâce à un meilleur jet expédié à 69,12m, record personnel amélioré de plus de trois mètres (66m jusque-là). Perkovic (68,45m), double championne olympique (2012 et 2016) et double championne du monde (2013 et 2017), et Allman (68,30m) ne sont elles séparées que par quinze centimètres.

Van Niekerk est de retour

Wayde van Niekerk s’était grièvement blessé à un genou il y a cinq ans. AFP

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, recordman du monde, s’est qualifié pour sa première finale internationale depuis 2017 en terminant 2e de sa demi-finale du 400m Le recordman du monde de la distance (43’’03 en 2016), champion olympique en 2016 à Rio et double champion du monde (2015 et 2017), s’était grièvement blessé à un genou il y a cinq ans. En terminant 2e de sa demi-finale en 44’’75, derrière l’Américain Champion Allison, l’ex-petit prince de l’athlétisme retrouve enfin les sommets.

En finale durant la nuit de vendredi à samedi, il aura toutefois fort à faire notamment face à l’Américain Michael Norman, meilleur temps des demies (44’’30) et face au Grenadien Kirani James, triple médaillé olympique sur le tour de piste. Le champion olympique en titre, le Bahaméen Steven Gardiner, est absent à cause d’une blessure.

Sa compatriote double championne olympique Shaunae Miller-Uibo a réussi le meilleur temps des demi-finales femmes en 49’’55, et fait figure de favorite pour le titre mondial.

Kerley forfait pour le relais

L’Américain Fred Kerley, tout frais champion du monde du 100m, souffre d’une «légère blessure à un quadriceps» et ne participera pas au relais 4x100m aux Mondiaux d’athlétisme à Eugene (Oregon), a indiqué l’équipe américaine mercredi.

«Fred a subi une légère blessure à un quadriceps pendant sa demi-finale du 200m hier (ndlr: dans la nuit de mardi à mercredi). Il ne pourra pas courir le relais 4x100m plus tard dans la semaine», a confirmé à l’AFP une représentante de Team USA rapportant des propos de l’agent de Kerley.

Après son élimination en demi-finales du 200m la veille, le sprinteur américain de 27 ans avait seulement évoqué «une crampe».

AFP/Pac

