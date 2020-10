Nettoyage – 3400 kilos de déchets ramassés dans le Léman Quelque 1000 bénévoles, dont 300 plongeurs, ont participé à la 10e édition de Net’Léman

Net’Léman, le grand nettoyage du lac, a permis de ramasser 3400 kilos de déchets ce week-end. Parmi eux 138 masques. Quelque 1000 bénévoles, dont 300 plongeurs, ont participé à cette 10e édition. La tendance est à la baisse du nombre de détritus.

L’événement a eu lieu simultanément sur douze sites tout autour du Léman, de Cologny (GE) au Bouveret (VS). Il s’est soldé par le ramassage de 3400 kilos de déchets lors de 37 heures de nettoyage cumulées sur le week-end, écrit dimanche l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de l’événement.

Nouveaux déchets encore inconnus lors de la dernière édition, 138 masques Covid ont été repêchés, ainsi que de grandes quantités de plastiques liés aux modes de consommation actuelles. Les mégots représentent toujours l’un des déchets le plus trouvé en nombre.

Trouvailles insolites

L’opération a permis d’en récupérer 22’600, ainsi que 640 kilos de plastique, 3000 canettes alu et 1550 bouteilles de PET. Quelques trouvailles insolites ont marqué cette 10e édition: 36 pneus, une pelle et un mât de bateau.

Le nettoyage du Léman, ici à Montreux (VD) a permis de récupérer toutes sortes d’objets ce week-end lors de la 10e édition de «Net’Leman». KEYSTONE/LAURENT DARBELLAY

Cette année confirme la tendance d’une baisse des déchets, se réjouissent les organisateurs. Elle peut s’expliquer par plusieurs raisons: une prise de conscience de la population et des changements d’habitude (utilisation de contenants réutilisables), de nombreuses initiatives citoyennes de nettoyages réguliers, des infrastructures adaptées et un personnel de voirie toujours plus efficace.

Bonnes pratiques

En plus de l’action de nettoyage, l’ASL a mis en avant les astuces et bonnes pratiques pour minimiser les déchets en amont: gourdes, vaisselle de réutilisation, gobelets à usages multiples, sac en tissu, tout ce qu’il faut avoir avec soi afin d’éviter d’encombrer les poubelles.

Ce grand nettoyage du lac aurait dû avoir lieu les 16 et 17 mai. Il avait été reporté en raison de la pandémie. En dix éditions, Net’Léman a permis de repêcher 120’000 kilos de déchets sauvages.

ATS/NXP