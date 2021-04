Fantasmes new look – «365 jours», le livre: Le triomphe de la «new romance» La trilogie best-seller de Blanka Lipinska, «365 jours», paraît en français. Comme les autres romans de ce genre nouveau mêlant sentiments et érotisme torride, il s’attire les foudres des mouvements féministes. Mais les lectrices, elles, se comptent par millions à travers le monde. Isabelle Falconnier

Massimo (Michele Morrone) donne à sa prisonnière Laura (Anna Maria Sieklucka) 365 jours pour qu’elle succombe à son charme. Si elle lui résiste, elle retrouvera sa liberté. L’adaptation du roman par Netflix est l’un des gros succès de la plateforme. Netflix/ Courtesy Everett Colle

Une hôtesse de l’air d’accord pour s’envoyer en l’air avec vous, Monsieur, au premier regard; l’homme convoité qui bande pour vous, Madame, toute la sainte journée, et dont un seul regard suffit à vous allumer; des avions privés que l’on prend comme le métro et du champagne rosé matin, midi et minuit: bienvenue dans le monde merveilleux de «365 jours». «365 jours», c’est l’histoire de Laura, une touriste polonaise en vacances en Sicile, enlevée par le beau mafioso Massimo, qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui ou partir.

Écrite par une piquante cosmétologue polonaise de 35 ans, Blanka Lipińska, désormais superstar, la trilogie se vend à 1,7 million d’exemplaires lors de sa parution en Pologne entre 2018 et 2019. Adapté au cinéma par le tandem polonais Barbara Bialowas et Tomasz Mandes en février 2020, «365 jours» – 9 millions d’entrées en Pologne – est diffusé par Netflix dans le monde entier depuis le printemps dernier. Caracolant en tête des vues Netflix en été 2020, ce film en forme de roman-photo torride provoque d’intenses polémiques. Plusieurs associations féministes, relayées par la chanteuse américaine Duffy, demandent son retrait, l’accusant d’apologie du viol et du syndrome de Stockholm.