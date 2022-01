États-Unis – 39 disparus après le chavirage d’un bateau au large de la Floride Les garde-côtes américains soupçonnent un trafic d’être humains après le naufrage d’un bateau, samedi, suspecté de transporter des migrants.

Le bateau, parti des îles Bimini, aux Bahamas, a chaviré samedi à environ 70 km à l’est du parc de Fort Pierce Inlet, en raison du mauvais temps. AFP

Des recherches ont été lancées mardi pour retrouver 39 personnes portées disparues après le chavirage de leur bateau samedi, suspecté de transporter des migrants au large de la Floride, ont annoncé les garde-côtes américains.

Le bateau, parti des îles Bimini, aux Bahamas, a chaviré à environ 70 km à l’est du parc de Fort Pierce Inlet en raison du mauvais temps, ont précisé les garde-côtes sur Twitter qui soupçonnent une opération «de trafic d’êtres humains».

L’alerte a été donnée mardi vers 08 h 00 (14 h 00 en Suisse) par un marin ayant récupéré un des passagers qui avait réussi à s’accrocher au bateau. Selon ce survivant, le bateau transportait 39 autres personnes et aucun des passagers ne portait de gilet de sauvetage.

Plusieurs navires et des avions participaient aux recherches entre les Bimini, un petit archipel situé à l’est de Miami, et Fort Pierce, plus au nord.

Les Bahamas, un archipel de 700 îlots (dont 39 habités) situé à 80 km au sud-est des côtes de la Floride, proches de la Jamaïque, de Cuba et d’Haïti sont régulièrement utilisés comme une terre de transit par des migrants qui cherchent à rejoindre les États-Unis, et comme point de départ d’une dangereuse traversée par les Haïtiens vivant dans l’archipel.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.