Vaccination de rappel Covid – 3e dose: l’impatience monte face aux six mois de délai Vaud attend le feu vert de la Commission fédérale pour les vaccinations pour réduire à quatre mois le laps de temps entre le booster et la dernière injection. Marie Nicollier

Image d’illustration. KEYSTONE

Vendredi dernier, le Conseil fédéral annonçait vouloir réduire le délai d’attente pour l’injection de la 3e dose. Il s’agit de pouvoir prétendre au booster quatre mois – et non six mois – après sa dernière injection.

À ce stade, rien ne change pour les Vaudois. Sur le site Coronavax, les personnes qui indiquent que leur 2e dose remonte à moins de six mois sont priées de revenir s’inscrire plus tard, lorsque ce délai sera atteint.

«Vacciner avant la publication de ces recommandations nous obligerait à vacciner «off label», donc hors cadre légal.» Département vaudois de la Santé (DSAS)

«Comme toujours dans les changements liés à la vaccination, après l’annonce de la Confédération, nous devons attendre les recommandations de la Commission fédérale pour les vaccinations, ce qu’Alain Berset a d’ailleurs souligné lors de sa conférence de presse, indique le Département vaudois de la Santé. Vacciner avant la publication de ces recommandations nous obligerait à vacciner off label, donc hors cadre légal.»