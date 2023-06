Vins romands – 3e Fête des vigneronnes Dix productrices romandes feront goûter leurs vins le 9 juin à côté du Café de Grancy, à Lausanne. Cécile Collet

Noémie Graff (ici en 2022) sera à nouveau de la fête. DR

Depuis 2019, la Fête des vignerons a son pendant féminin. C’est le Café de Grancy, à Lausanne, qui a imaginé ce rendez-vous annuel, qui réunit quelques-unes des meilleures vigneronnes de Suisse romande. Ce vendredi 9 juin, de 17 h à 21 h, elles seront dix à présenter leurs vins, sur la place Alfred Stucky, à côté du restaurant.

Il y aura d’abord la star consacrée récemment par le guide Parker pour son Grain Noble (100 points sur 100!): la Fulliéraine Marie-Thérèse Chappaz. À ses côtés, Mathilde Roux (Cave de l’Orlaya, Fully, VS), Émilienne Hutin (Cave Les Hutins, Dardagny, GE) et Annie Rossi (Grillette, Cressier, NE).

Six Vaudoises

Et six Vaudoises emblématiques: Laura Paccot (Domaine La Colombe, Féchy), Catherine Cruchon (Domaine Henri Cruchon, Échichens), Stéphanie Delarze (Domaine de La Baudelière, Aigle), Noémie Graff (Domaine Le Satyre, Begnins), Christelle Conne (Cave Champs de Clos, Chexbres) et Caroline Jouniaux (Château d’Éclépens).

Pour grignoter en dégustant, la cheffe Fanny Sueur proposera des petits plats et les fromages Macheret serviront des en-cas. Nouveautés pour cette 3e édition, un jeu concours et des animations rythmeront la dégustation, et le site internet www.lafetedesvigneronnes.ch vous en dit plus sur ces productrices.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.