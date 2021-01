Liban – 3e soirée de heurts entre police et manifestants à Tripoli Les échauffourées dans la grande ville libanaise, qui vit l’un des confinements les plus stricts au monde, ont fait une vingtaine de blessés mercredi soir.

Les protestataires se sont regroupés mercredi soir sur la place al-Nour, l’un des lieux phares des manifestations monstres qu’avait connues le pays à l’automne 2019. AFP Le confinement très strict imposé par les autorités a encore aggravé la situation économique des Libanais qui disent n’avoir «plus rien à perdre». AFP L’armée libanaise a été appelée en renfort pour maîtriser la révolte. AFP 1 / 4

Une vingtaine de personnes ont été blessées mercredi soir à Tripoli, la grande ville du nord du Liban, dans des affrontements, pour la troisième soirée consécutive, entre les forces de l’ordre et des manifestants excédés par les restrictions sanitaires et la grave crise économique. Un des confinements les plus stricts au monde – qui s’accompagne d’un couvre-feu permanent et d’une fermeture des commerces – est entré en vigueur au Liban le 14 janvier et devrait durer jusqu’au 8 février.

Selon la Croix-Rouge libanaise, les heurts entre manifestants et forces de l’ordre ont fait au moins 23 blessés en début de soirée, dont une personne transportée à l’hôpital, portant à près de 100 le nombre de blessés en trois jours dans la grande métropole du Nord.

Cocktails molotov

Les protestataires ont lancé des cocktails molotov et des pierres sur les forces de l’ordre qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Des manifestants en colère ont tenté de pénétrer à l’intérieur du siège du gouvernorat du Nord, tandis que d’autres se sont rassemblés sur la place al-Nour, l’un des lieux phares des manifestations monstres qu’avait connues le pays à l’automne 2019 contre la classe dirigeante à travers l’ensemble du pays.

«Nous sommes ici pour demander de la nourriture, les gens ont faim», a lancé Mohamad Ezzedine, un manifestant de 20 ans. «Il est temps que les gens descendent dans la rue», a-t-il ajouté. «Nous avons pris la décision de poursuivre notre action, quel que soit le prix (…) car nous n’avons plus rien à perdre», a renchéri un manifestant cagoulé. «Nous vivons dans des conditions misérables. J’ai frappé à toutes les portes, mais n’ai trouvé aucun emploi», a ajouté ce chômeur de 25 ans.

Une ville pauvre

Mardi soir déjà, des affrontements entre manifestants d’une part et forces de l’ordre et militaires d’autre part avaient déjà fait 45 blessés, contre 30 la veille, selon la Croix-Rouge libanaise.

Tripoli était déjà l’une des villes les plus pauvres du Liban avant la flambée du nouveau coronavirus et les divers confinements, décrétés par les autorités en près d’un an, qui ont aggravé les conditions de vie de ses habitants. De nombreux résidents, notamment des journaliers, se sont retrouvés sans revenu depuis le début du dernier confinement.

AFP