L'économie dans l'après-coronavirus – 4 PME vaudoises sur 10 sont optimistes quant à la reprise de leurs affaires Les avis des chefs d'entreprises sont très tranchés selon les branches, nous apprend un sondage de la BCV. Mais, vu l'ampleur de la crise, la vision positive est plus répandue qu'attendu.

Quatre petites et moyennes entreprises vaudoises sur 10 s’attendent à ce que leur chiffre d’affaires reste stable dans l’année à venir, et plus de 11% prévoient même une progression de celui-ci Keystone

Près de la moitié des quelque 536 PME vaudoises sondées par la BCV s’attendent à une baisse de leur chiffre d’affaires durant les douze mois à venir. Au vu de l’ampleur de la crise provoquée par la pandémie du Covid-19, qui devrait se traduire selon les économistes par un recul de plus de 5% du PIB vaudois en 2020, cet impact n’est guère surprenant. Ce qui l’est plus, c’est que 4 petites et moyennes entreprises vaudoises sur 10 s’attendent à ce que leur chiffre d’affaires reste stable dans l’année à venir, et plus de 11% prévoient même une progression de celui-ci! Une petite majorité manifestent donc leur optimisme concernant les perspectives de reprise malgré les craintes exprimées à plusieurs reprises par les autorités sanitaires d’une seconde, voire d’une troisième vague de contamination au cours des prochains mois.

Cet état d’esprit n’est pas sans influence sur l’emploi, puisque moins d’un cinquième des entreprises interrogées prévoient de diminuer leur effectif dans les douze prochains mois. Les employés les plus visés se trouvent dans les petites sociétés de 10 à 49 emplois. 12% des sondés pensent encore à engager du personnel.

Le département Études et analyses de la Banque Cantonale Vaudoise a réalisé ce sondage durant la seconde moitié du mois de mai après l’annonce des mesures de déconfinement graduel et les levées des restrictions de sécurité. Avec une marge d’erreur de près de 4%, il estime celui-ci représentatif de la situation économique des PME et du moral de leurs responsables.

Naturellement, d’un secteur à l’autre le sentiment est très différent et on n’est pas étonné de lire dans l’analyse de la BCV que «le pessimisme est notamment présent dans l’hébergement et la restauration ainsi que dans les arts et les activités récréatives». Par contre, on a beaucoup moins de craintes dans la construction et les activités immobilières, le commerce de détail, l’informatique ou la santé. Du côté des optimistes, on trouve plutôt les grandes PME et, plus étonnamment, les indépendants. Sans doute que certaines mesures de soutien ont fait leur effet.

Une grande majorité ne pense pas changer son mode opérationnel pour une reprise de l’activité. Une partie pense même à se développer (21%). Moins d’un tiers compte par contre réduire le périmètre de son activité. Alors que peu de directions d’entreprises pensent à la stopper et moins de 3% envisagent une vente ou une transmission de leur société.

Parmi les retombées de cette période économique très particulière, on le sait, l’accélération de la numérisation des entreprises et de la mise en œuvre du télétravail aura été spectaculaire. Le sondage de la BCV souligne cette transformation de l’économie. Il montre par exemple que «le nombre d’entreprises disposant de leur propre boutique en ligne ou qui vendent via une autre plateforme (place de marché) a presque doublé. Quant au nombre d’entreprises utilisant la visioconférence, il a triplé.» Ce sondage révèle enfin un autre élément intéressant pour l’avenir: plus de 70% des entreprises s’estiment satisfaites par la productivité du télétravail.