Enquête fructueuse – 41 jeunes dénoncés après une rixe à la gare de Palézieux Il a fallu six mois d’enquête à la police vaudoise pour identifier des mineurs présumés qui avaient pris la fuite après une bagarre en gare de Palézieux.

Lors de l’enquête, il est ressorti que onze des jeunes avaient participé à la rixe. (Photo prétexte) Keystone

Une enquête des gendarmes du poste d’Oron a permis d’identifier et de dénoncer au Tribunal des mineurs 41 jeunes, qui ont pris la fuite après une bagarre en gare de Palézieux le 5 février dernier.



La rixe avait éclaté en gare de Palézieux-Gare entre onze protagonistes, en présence d’une trentaine d’autres personnes. Un important dispositif avait été dépêché sur place, mais les jeunes avaient déjà quitté les lieux avant l’arrivée de la police.



Après six mois d’investigations par les gendarmes du poste d’Oron, plus de quarante suspects mineurs ont pu être identifiés, auditionnés et dénoncés en partie pour différentes infractions telles que rixe, lésions corporelles, infractions au règlement général de police et à la Loi sur les épidémies (LEp).

Lors de l’enquête, il est ressorti que onze des jeunes avaient participé à la rixe. Il s’agit de mineurs âgés entre 14 et 17 ans, domiciliés dans les districts de Lavaux-Oron, La Veveyse et du Jura-Nord vaudois. Ils ont admis la majorité des faits reprochés.

Des instructions pénales sont ouvertes par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud et celui du canton de Fribourg.

