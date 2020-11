Mobilité à Lausanne – 4251 signatures contre la suppression des places de parc Trois quartiers, réunis au sein du collectif des Commerçants et Résidents en Colère, contestent les aménagements routiers réalisés en pleine période Covid-19. Laurent Antonoff

Mireille Andrist (Beau-Séjour), Michel Curchod (Benjamin-Constant) et la conseillère communale UDC Anita Messere (la Cité) remettent leurs pétitions à la présidente du Conseil communal Thanh-My Tran-Nhu. PHOTO: PATRICK MARTIN/24 HEURES PATRICK MARTIN

Ils se nomment les Commerçants et Résidents en Colère. Le CREC. Ils sont issus de trois quartiers lausannois, Beau-Séjour, Benjamin-Constant et la Cité, et dénoncent les derniers aménagements du Service de la mobilité dirigé par la municipale Florence Germond. Des pratiques «très largement excessives, pour ne pas dire abusives, dictatoriales voire malhonnêtes». Dans leur viseur: les transformations décidées en pleine période de Covid-19 en matière de circulation et de parcage. Le CREC a déposé ce mercredi trois pétitions à la présidente du Conseil communal, pour autant de quartiers qu’il représente, fortes au total de 4251 signatures.