JO 2022 – 43 athlètes suisses en lice ce lundi

Patinage de vitesse

Le Lucernois Livio Wenger a terminé à la place 18e place du 5000 m dimanche à Pékin. Le patineur de 29 ans a bouclé la distance en 6’27’’01. Engagé dans la quatrième paire de l’épreuve face à l’Américain Ethan Cepuran (6’25’’97), le Suisse a longtemps mené la course avant de céder dans le dernier tour de l’ovale pékinoise. «Je me suis trop concentré sur mon adversaire au lieu de garder mon focus sur ma propre course, a commenté Wenger. Dès le départ, cela n’a pas vraiment bien fonctionné. Ce n’était pas catastrophique, mais bon non plus. Par contre, il y a eu une grosse amélioration par rapport aux championnats d’Europe où j’avais été moins rapide de plus de six secondes.»

Livio Wenger AFP

Livio Wenger sera encore engagé dans le mass start le 19 février. Il avait flirté avec une médaille il y a quatre ans en Corée du Sud en terminant au quatrième rang de cette nouvelle discipline olympique.

Sur 5000 m, le Néerlandais Sven Kramer (9e) a quant à lui perdu l’or ainsi que le record olympique qu’il détenait depuis les JO 2018. Kramer, couronné sur 5000 m en 2010, 2014 et 2018, n’a ainsi pas réussi la passe de quatre à Pékin et a même été privé de médaille pour la première fois depuis 2010 sur 500 m (argent).

Son compatriote Patrick Roest a d’abord établi un nouveau record olympique sur 5000 m (6’09’’31) avant d’être détrôné à son tour par le Suédois Nils van der Poel, qui patinait dans la dernière série (6’08’’84).

Nils Van Der Poel. AFP

Le Suédois a du même coup remporté la médaille d’or devant Roest et le Norvégien Hallgeir Engebraaten.