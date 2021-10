LIVRES | 15% de rabais pour les abonnés – 5 saisons chez vous Par Franck Giovannini.



Franck Giovannini est à la tête d’un des meilleurs restaurants du monde, le célèbre Hôtel de Ville de Crissier, qui possède une renommée internationale. Avant lui, Fredy Girardet, Philippe Rochat et Benoît Violier y ont reçu les plus grandes personnalités.

5 saisons chez vous DR

Dans ce restaurant exceptionnel, rien n’est comme ailleurs: l’année de Crissier comporte cinq saisons, puisqu’une carte supplémentaire, l’estivale, est consacrée aux produits de début d’été. Ces cinq saisons font écho aux cinq années depuis l’accession de Franck Giovannini à la tête de cet établissement hors norme.

Dans ce livre, chaque plat est présenté de deux manières: en photo, tel qu’il a été servi dans le restaurant gastronomique, avec un dressage sublime et des produits parfois de luxe. Mais aussi, en photo et en recette, dans une version adaptée qui permet de la réaliser chez soi. Franck Giovannini aime transmettre: il donne des cours, sait partager son art et le rendre accessible. Ainsi, cet ouvrage permet de visualiser les plats d’une délicatesse inouïe élaborés par le chef et son équipe, tout en invitant l’amateur à réinventer sa propre magie gustative.

Préfaces: Fredy Girardet et Guy Savoy

Photographies: Pierre-Michel Delessert

Graphisme: François Bernaschina

Textes: David Moginier

