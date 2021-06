Droits des femmes – 50 ans de suffrage féminin: les Femmes socialistes à Unterbäch (VS) Unterbäch a autorisé les femmes à se rendre aux urnes en 1957 déjà. C’est dans ce village haut-valaisan précurseur que les Femmes socialistes suisses ont célébré samedi le 50e anniversaire de l’introduction du vote féminin en Suisse.

Ruth Dreifuss (à gauche), ancienne conseillère fédérale, et Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale en exercice, ce samedi à Unterbäch (VS). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Quelque quatre-vingts femmes socialistes se sont réunies dans la «Turnhalle» d’Unterbäch pour entendre plusieurs discours. L’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss s’est exprimée sur «Le long combat pour les droits des femmes» et Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication sur «La lutte féministe pour la préservation de nos moyens de subsistance».

La coprésidente du PS suisse Mattea Meyer et les coprésidentes des Femmes socialistes suisses Tamara Funiciello et Martine Docourt ont tenu un discours sur le même thème: «Du temps, de l’argent, du respect – hier, aujourd’hui et demain!".

L’action «Nous votons!" a clos le programme de cet après-midi: les participantes, masquées de rose et à bonne distance, ont formé un cortège emmené par Germaine Zenhäusern, fille de Katarina, première Suissesse à avoir glissé un bulletin de vote en 1957 dans l’urne du village haut-valaisan. Elles ont ensuite déposé leur enveloppe de vote par correspondance du scrutin du 13 juin dans une véritable boîte aux lettres.

Acte rebelle et symbolique

Le 3 mars 1957, soit quatorze ans avant le droit de vote au niveau fédéral, 33 femmes sur les 86 que comptait la commune d’Unterbäch ont osé se rendre aux urnes. Pour des raisons juridiques, elles ont glissé leur enveloppe dans une urne séparée. Un acte rebelle et symbolique qui se passa également à Monthey, Martigny-Bourg et Sierre.

Mais c’est Unterbäch qui reste dans les mémoires et où l’on célèbre régulièrement le suffrage féminin. Le village figure également dans l’exposition sur le droit de vote des femmes présenté dans le hall des Arsenaux à Sion jusqu’au 31 juillet prochain.

ATS

