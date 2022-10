LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – 50 nuances de regrets La vie quotidienne nous offre des merveilles. Ce sont ces petites choses à voir qui rendent la vie plus supportable, parce que souvent, elles consolent.

50 nuances de regrets DR

«L’autre jour, j’étais assise sur un banc à l’arrêt du bus. Un homme passe devant moi, petit, râblé, la soixantaine. Il s’assied à ma gauche. Sur le trottoir d’en face, une jeune fille passe, très jolie. J’entends siffler l’homme à côté de moi. Une fois, deux fois, plusieurs fois. Personne à l’arrêt de bus n’ose regarder ce vieil homme qui siffle une jeune fille, mais on n’en pense pas moins… «Vieux cochon… à son âge… Il pourrait au moins siffler plus doucement…» Finalement, je me tourne et le regarde. Il sifflait un pigeon ramier perché sur un fil électrique. Il espérait simplement que le pigeon lui réponde. La vie quotidienne nous offre des merveilles. Ce sont ces petites choses à voir qui rendent la vie plus supportable, parce que souvent, elles consolent.»

Le sexe des quinquas, les bancomats récalcitrants, les vacances à ne pas louper, les souvenirs sélectifs, les mots durs ou doux, la cigarette et ses artefacts électroniques, etc. Ce sont autant de petits instantanés lucides donc souvent un peu amers, mais surtout drôles et réconfortants, que nous offre ce recueil de chroniques. Oui, le temps passe, la jeunesse aussi, mais parfois c’est presque plus facile quand on a un peu perdu nos illusions et nos rêves de grandeur. La vie se révèle souvent plus simple et parfois plus belle en pastel. Même si on cultive immanquablement quelques regrets…

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 19.–*

Prix lecteurs: Fr. 23.–*

Format: 13 x 22 cm, 176 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 4.–, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.