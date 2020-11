Valais – 500 exemplaires de BD aux enfants hospitalisés de Sion La Bande dessinée «Boule à Zéro» a été distribuée aux petits souffrant de maladies graves en Valais. Cette collection aura bientôt son adaptation alémanique.

Photo d’illustration. KEYSTONE

L’opération «Boule à Zéro» a permis de distribuer cette année 500 bandes dessinées éponymes qui relatent avec humour et tact des anecdotes du quotidien de Zita, une fillette gravement malade. A l’origine en français, la série débarque cette année en allemand.

«Bonjour, je m’appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l’hôpital La Gaufre, tout le monde m’appelle «Boule à zéro». Je souffre d’une espèce de leucémie. Une espèce particulièrement tenace même.» Les aventures de cette fillette de treize ans, dessinée par Serge Ernst et scénarisée par Zidrou, sont distribuées depuis 2015 aux enfants et jeunes patients de l’Hôpital du Valais grâce à l’opération Boule à Zéro, indique celui-ci ce mardi dans un communiqué.

Entre légèreté et gravité, les huit tomes permettent d’aborder la souffrance d’une manière plus ludique. «Cette bande dessinée apporte énormément aux enfants», explique Juan Llor, nédecin-chef du service de pédiatrie de l’hôpital de Sion, cité dans le texte. Les aventures de Zita leur offrent «un peu de bon temps et leur permettent d’oublier quelques instants la réalité à l’hôpital».

A l’avenir, la fillette fera également rire les petits germanophones sous le sobriquet de «Glatzköpfchen». «Nous sommes heureux de mettre fin à une injustice qui a perduré depuis 2015», se réjouit Alain Carrupt, président de l’association Opération Boule à Zéro, également cité dans le texte.

Aide de tout un chacun

Traditionnellement, c’est syndicom – syndicat des médias et de la communication – qui finance cette opération en Valais grâce aux bénéfices réalisés avec son stand Saint-Pierre-de-Clages lors de la Fête du livre. Mais en raison de la pandémie, l’événement a été annulé. C’est finalement le Groupe Mutuel qui a remplacé cette manne.

L’opération a déjà permis de distribuer plus de 8300 exemplaires à des hôpitaux et des organisations. Il est possible à tout un chacun de soutenir cette action en achetant en ligne les bandes dessinées Boule à Zéro. Chaque exemplaire vendu permet d’en offrir deux autres à des enfants hospitalisés.

www.bdmania.ch/store/

ATS/NXP