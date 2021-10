Un scrutin méconnu – 50’000 Italiens d’ici appelés à élire leurs représentants Composé de 12 membres, le Com.it.Es Losanna représente les Vaudois et Valaisans transalpins auprès de leur consulat à Genève. Élection le 3 décembre. Chloé Din

Actuelle présidente du com.it.Es vaudois et valaisan, qui siège au Cercle italien de Lausanne, la préverengeoise Grazia Tredanari ne se représente pas. Elle explique le rôle de cet organe qui représente les Italiens d’ici auprès de leurs autorités. Patrick Martin

C’est une élection d’importance pour les Italiens du canton de Vaud et du Valais, et très officielle. Mais elle risque de passer inaperçue auprès des premiers concernés. Le 3 décembre prochain, ils pourront désigner un comité de douze représentants qui, pour un mandat de cinq ans, auront à charge de les représenter auprès de leur consulat à Genève. Il leur faudra toutefois entreprendre des démarches jusqu’au 3 novembre au plus tard, que ce soit en ligne ou par e-mail, sans quoi ils ne recevront pas de matériel de vote.