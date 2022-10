Intoxication – 54 morts au Pérou depuis septembre à cause de boissons frelatées Le ministère péruvien de la Santé a fait état lundi d’au moins 54 morts à cause de boissons frelatées au méthanol, un alcool impropre à la consommation.

Les cas d’intoxication ont commencé à être signalés à la mi-septembre dans au moins neuf hôpitaux publics de Lima. (Image d’illustration) AFP

Au moins 54 personnes sont mortes au Pérou depuis septembre après avoir bu des boissons frelatées au méthanol, un alcool impropre à la consommation, mises légalement sur le marché, a annoncé lundi le ministère péruvien de la Santé (Minsa).

«Nous avons enregistré 117 cas d’empoisonnement au méthanol, dont 54 personnes en sont mortes entre septembre et octobre», a déclaré à l’AFP Eduardo Ortega, directeur général du Centre national d’épidémiologie, de prévention et de contrôle des maladies du Minsa.

Le ministère de la Santé a mis en garde contre la présence de méthanol dans deux boissons alcoolisées gazeuses commercialisées sous la marque «Punto D Oro», une vodka aromatisée au fruit de la passion et une autre à la piña colada.

Une première depuis 2010

Dans un communiqué, il exhorte «les fabricants, les importateurs et les négociants de boissons alcoolisées à ne pas utiliser d’alcool méthylique ou de méthanol dans leur production afin de préserver et de garantir le bien-être de la population».

Selon le Methanol institute (MI), qui représente l’industrie dans le monde, le méthanol est souvent ajouté délibérément et illégalement aux boissons alcoolisées comme alternative moins chère à l’éthanol. Les cas d’intoxication ont commencé à être signalés à la mi-septembre dans au moins neuf hôpitaux publics de la capitale péruvienne, Lima.

En septembre, à l’hôpital Sergio Bernales du district de Comas, au nord de Lima, 25 personnes ont été déclarées mortes après avoir consommé des boissons Punto D Oro. «Nous n’avons pas eu depuis 2010 autant de cas enregistrés d’intoxication au méthanol. Il s’agit du chiffre le plus élevé de ces dernières années», a relevé Eduardo Ortega.

En 2010, selon les autorités, il y avait eu sept cas recensés d’empoisonnement au méthanol, également appelé alcool méthylique ou alcool de bois et utilisé dans l’industrie comme solvant (antigel, décapant, diluant, etc). L’intoxication au méthanol peut provoquer de graves vomissements, convulsion et cécité, et, dans de nombreux cas, entraîner la mort.

AFP

