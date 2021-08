Prévention du Covid-19 - 62% des adultes sont entièrement vaccinés en Suisse

Grandes disparités entre les pays de l’UE Afficher plus

La moyenne de 70% annoncée par Ursula von der Leyen cache d’importantes disparités entre les pays membres de l’UE. Le taux d’adultes totalement vaccinés n’est que de 20% en Bulgarie, 32,8% en Roumanie, 49% en Slovaquie et 58,1% en Pologne. Mais il atteint 72,5% en France, 70,6% en Allemagne, 76,7% en Espagne, 82,4% au Portugal et 85,5% en Irlande, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

La commissaire à la Santé a souligné la nécessité pour l’UE de réduire «l’écart inquiétant» des taux de vaccination entre les États membres et d’être prête pour l’injection d’une nouvelle dose pour renforcer l’immunité si «les données scientifiques montrent qu’il s’agit de la voie à suivre».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) redoute que la pandémie fasse 236’000 morts supplémentaires en Europe d’ici au 1er décembre, se déclarant préoccupée par la stagnation du rythme des vaccinations sur le continent. Le variant Delta du virus, désormais dominant en Europe, est environ 40% à 60% plus transmissible que le variant Alpha. Les personnes infectées par ce variant ont deux fois plus de risques d’être hospitalisées que celles contaminées par le variant Alpha, selon une étude britannique publiée samedi. ATS/PMO