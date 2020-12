Journée internationale du bénévolat – 62% des Suisses font régulièrement du bénévolat Le nombre de personnes qui s’engagent de manière désintéressée est resté constant en Suisse au cours des 20 dernières années.

Deux bénévoles se réconfortent l’un l’autre à la patinoire des Vernets (GE) lors d’une distribution de sacs alimentaires essentiels. KEYSTONE

Six personnes sur dix font du bénévolat en Suisse. Une attention particulière est portée sur cet engagement samedi, à l’occasion de la Journée internationale du bénévolat.

L’objectif de cette journée est de mettre en avant le travail bénévole, comme l’a écrit Benevol, une des nombreuses organisations bénévoles de Suisse, sur son site internet. Les travailleurs volontaires sont rarement sous les feux de la rampe, mais leur engagement est essentiel pour l’intégration sociale, la croissance économique, la vie culturelle et le fonctionnement de la démocratie, selon Benevol.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a aussi salué cet engagement samedi sur Twitter. «Nous disons MERCI! A tous ceux qui s’engagent pour les voisins, la famille, les seniors et les jeunes. Votre engagement vaut son pesant d’or. Continuons à nous montrer solidaires», a-t-il écrit.

Au nom de 28 organisations, la Croix-Rouge suisse a remis le 17 novembre au Parlement un manifeste national pour le bénévolat. Le texte demande davantage de promotion et de reconnaissance du travail volontaire.

650 millions d’heures de travail

D’après la Croix-Rouge suisse, les bénévoles fournissent chaque année en Suisse plus de 650 millions d’heures de travail dont la valeur représente quelque 34 milliards de francs.

Le nombre de personnes qui s’engagent de manière désintéressée est resté constant en Suisse au cours des 20 dernières années, selon la Société suisse d’utilité publique (SSUP): 62% des Suisses âgés de 15 ans et plus sont régulièrement bénévoles, auprès d’autres personnes, ou en faveur de de la société ou de la nature.

Les clubs de jeux ou de loisirs, les associations culturelles ainsi que les organisations sociales et caritatives ont la cote chez des bénévoles. Les hommes sont plus présents dans les associations formelles, comme des clubs de sport, tandis que les femmes sont plus nombreuses dans les activités informelles, comme l’entraide.

ATS/NXP