Voyager autrement – 7 coups de cœur pour du glamping en Suisse Fini le montage fastidieux de la tente de camping. Depuis quelques années, le glamping (contraction de camping et glamour) ne cesse de séduire le voyageur. Le glamping englobe tous les hébergements équipés, du plus simple ou plus classe, du bivouac sur pilotis à la tente-safari luxueuse. Isabelle Jaccaud, Travelcontent

Du plus simple au plus classe, le glamping propose des hébergements pour tous les goûts. DR

Avec le glamping, on part sur un coup de tête, sans charger la voiture avec un matériel de camping volumineux et un confort discutable. Avec en bonus, la liberté et la proximité avec la nature. Ce trend convainc même les récalcitrants au camping. Il ne reste plus qu’à choisir son type d’hébergement : il y en a pour tous les goûts. Cette année encore, il faudra si prendre assez tôt pour réserver.

La cabane dans les arbres

Et si vous passiez une nuit perché à 4m. de hauteur dans les arbres? DR

Être bercé par le souffle d’une brise, perché à 4 m de haut dans cette tente qui semble flotter dans les airs, le rêve! Niveau confort, on trouve un lit de 140 cm, un poêle à bois, du mobilier design et… un petit-déjeuner maison livré au pied de la tente, à déguster sur la terrasse suspendue, en compagnie des oiseaux. Sanitaires au camping.

Où? Treehouse Tree Glamping La Coué, Val-de-Travers NE, www.lacoue.ch

Le Family Pod

Le camping possède sa propre plage de bain ainsi qu’un restaurant . DR

Le Family Pod, conçu pour 4 personnes, est l’hébergement idéal pour les tribus qui aiment la simplicité sans renoncer au confort. Equipé d’un lit double, d’un canapé-lit convertible, d’une kitchenette avec table et chaises, le Family Pod est un lieu cool pour se retrouver en famille. Le camping possède sa propre plage de bain ainsi qu’un restaurant, près du Centre nature de la Pointe à la Bise, dans un endroit très calme.

Où? TCS Camping Genève-Vésenaz GE, www.tcs.ch

La tente-safari deluxe

Superbement aménagé pour 5 personnes, l’hébergement offre tout le confort possible . DR

Pour se prendre pour Meryl Streep dans «Out of Africa», pourquoi ne pas louer une tente safari? Même si la visite des éléphants n’est pas garantie, les souvenirs de vacances seront inoubliables. Superbement aménagé pour 5 personnes, l’hébergement offre tout le confort possible, depuis la cuisine équipée dans un spacieux coin cuisine, en passant par un lit à baldaquin, des lits superposés, des sanitaires et une grande terrasse.

Où? TCS Camping Flaach ZH au bord du Rhin; Lugano-Muzzano; Camping Soleure, www.tcs.ch

Le Pop-Up Glamping

Le village se compose de 22 tentes individuelles confortables et d’une grande tente commune. Marco Hartmann

C’est dans les Grisons, sur un alpage au-dessus de Flims Laax, à 1620 m d’altitude, que se niche le 1er village Pop-Up Glamping TCS, une installation temporaire en place à la belle saison. Vu la forte demande, le Pop-Up Glamping ouvrira à nouveau ses portes cet été. Le village se compose de 22 tentes individuelles confortables et d’une grande tente commune. La promesse d’un séjour exclusif, dans un cadre époustouflant, avec des toilettes écologiques, mais aussi un confort appréciable, des fauteuils pour prendre le temps de se relaxer et prendre le temps de vivre, sans concession.

Où? TCS-Pop-up-Glamping, Alp Plaun Laax GR, www.tcs-glamping.ch

L’Airstream

Ce camion américain datant des années 70, est parqué sur la plus belle rive du lac de Zurich . DR

Cet Airstream, camion américain datant des années 70, est parqué sur la plus belle rive du lac de Zurich, où l’on peut pratiquer toutes sortes d’activités nautiques. Zurich et sa vie trépidante ne sont qu’à un jet de pierre. Pour amateurs de nostalgie, de nature sauvage presque comme sur la mythique route 66. Avec une cuisinette aménagée, un lit double et deux lits simples.

Où? L’Airstream camping Zurich, glamping.info/luxuscamping/schweiz

La roulotte

Le vie d’artiste de cirque vous tente? DR

À vous la vie d’artiste de cirque, comme autrefois. Aménagées avec soin, ces roulottes disposent d’une cabine à lit double, mais aussi de lits superposés ou d’un canapé-lit convertible, d’une kitchenette et de toilettes. Idéal pour des vacances relaxantes en famille. Pour 4 personnes.

Où? TCS Camping Flaach ZH au bord du Rhin; Lugano-Muzzano; camping Soleure, www.tcs.ch

Le tipi

Les tipis peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. DR

Envie de découvrir la vie des Indiens? Ces tipis sont l’hébergement idéal pour les aventuriers. Les tipis sont équipés d’un lit double et d’un canapé convertible pour deux personnes, d’une table avec quatre tabourets et d’une commode. Pour 4 personnes.

Où? Buochs-Lac des Quatre-Cantons NW; Disentis GR; Flaach au bord du Rhin ZH, www.tcs.ch