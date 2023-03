Amérique du Sud – 7 morts et 46 disparus après un glissement de terrain en Équateur Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies à 300 km de Quito a fait 7 morts et 46 disparus, selon le dernier bilan des autorités équatoriennes.

Le glissement de terrain s’est produit dans la localité d’Alausi, dans la province de Chimborazo. AFP

Le glissement de terrain survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud de l’Équateur a fait 46 disparus, sept morts et 23 blessés, ont indiqué lundi dans un nouveau bilan les autorités équatoriennes. Un premier bilan officiel faisait état de 16 morts et sept disparus dans ce glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, et qui s’est produit dans la localité d’Alausi, dans la province de Chimborazo, à environ 300 km au sud de Quito.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.