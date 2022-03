Protection des données – 70’000 Vaudois ne veulent pas être identifiables via leur plaque de véhicule Le 4 avril, il suffira d’entrer une immatriculation VD dans un auto-index pour obtenir gratuitement nom, prénom et adresse de son propriétaire. Beaucoup s’y sont déjà opposés. Romain Michaud

53’524 demandes ont déjà été traitées depuis le début de l’année. Patrick Martin

Vous aimeriez connaître le nom, le prénom et l’adresse de la personne qui parque systématiquement son véhicule sur votre place de parking ou encore celui de ce chauffard qui a le pied très lourd sur le tronçon derrière chez-vous? Cela sera désormais plus facile et gratuit dans le canton d’ici le 4 avril prochain.