Lutte contre le Covid-19 – 74% des lecteurs approuvent l’extension du certificat Covid Notre coup de sonde en ligne met en lumière un fort soutien à la mesure mise en consultation cette semaine par le Conseil fédéral. Patrick Monay

Des festivaliers montrent leur certificat Covid à l’entrée du festival Open Air de Gampel (VS), le vendredi 20 août 2021. L’usage de ce pass sanitaire pourrait être étendu en Suisse, en fonction de l’évolution épidémiologique. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Approuvez-vous l’extension du certificat Covid en cas de saturation du système sanitaire? Vous avez été très nombreux (plus de 2400) à répondre à cette question posée jeudi sur les plateformes numériques de «24 heures» et de la «Tribune de Genève». Le résultat est sans appel: 74% des participants ont répondu oui.

Selon ce coup de sonde, la perspective de devoir montrer patte blanche à l’entrée des restaurants, des théâtres musées, des manifestations sportives ou encore des centres de fitness fait 25% de mécontents. Les opinions semblent bien arrêtées sur le sujet, puisque la part des lecteurs sans avis n’est que de 1%.

Comme pour les tests payants

Si cette prise de température n’a pas la prétention d’être un sondage représentatif, la tendance qu’elle dégage corrobore celle d’une autre opération en ligne réalisée lundi dernier sur le thème de la crise sanitaire. Pas moins de 78% de nos lecteurs approuvaient la fin des tests Covid gratuits pour les personnes asymptomatiques et non vaccinées. Seuls 21% des participants (près de 1000 réponses au total) contestaient cette mesure, confirmée deux jours plus tard par le Conseil fédéral.

Si les tests rapides deviendront bel et bien payants dès le 1er octobre, rien n’est encore certain quant à l’usage élargi du certificat Covid. Le gouvernement en décidera après une consultation express – elle prendra fin lundi 30 août – menée auprès des cantons. Le conseiller fédéral chargé de la Santé, Alain Berset, et ses collègues n’ont avancé aucune date d’entrée en vigueur. Mais ils souhaitent avoir latitude pour agir rapidement dans ce sens si la situation dans les hôpitaux venait à l’exiger.

