Procès à Nyon – 80 délits reprochés à un trio infernal Trois vingtenaires comparaissent devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. La liste des chefs d’accusation est longue comme le bras, du vol en bande aux lésions corporelles et à la maltraitance animale. Marine Dupasquier

Le procès des trois délinquants se déroule entre mardi et mercredi à Nyon. Philippe Maeder

Une journée entière d’audience aura été nécessaire pour passer en revue l’acte d’accusation porté contre trois jeunes hommes, renvoyés mardi devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte. Il faut dire que la liste ne mentionne pas moins de 80 délits divers, réalisés pour la plupart au cours de l’année 2014, alors que les accusés étaient âgés d’à peine 20 ans.

Plus que les accusations en tant que telles, c’est bien la pléthore d’infractions qui surprend. Si d’innombrables effractions et vols de jantes automobiles sont à déplorer, d’autres actes graves ne sont pas en reste, tels que coups et blessures, torture sur une souris, escroqueries, ou encore rodéos routiers.