Action symbolique en Suisse – 800 lieux culturels se sont parés de rouge pour donner l’alerte Lundi soir, la «Night of Light» s’est propagée dans tout le pays pour attirer l’attention sur la situation «dramatique» du milieu de la culture et de l’événementiel. Retour en images. Natacha Rossel

Le château de Chillon a été éclairé en rouge lundi soir. KEYSTONE Le Théâtre Benno Besson à Yverdon Samuel Taillet Le Hallenstadion de Zurich. KEYSTONE 1 / 11

«L’alerte rouge foncé» déclenchée par le milieu de la culture et de l’événementiel s’est propagée dans toute la Suisse. Lundi soir, de 22h à minuit, plus de 800 bâtiments et sites se sont parés de lumières rouges pour la «Night of Light». Dans le canton de Vaud, l’emblématique château de Chillon s’est illuminé, tout comme de nombreux théâtres, l’Opéra de Lausanne et des édifices historiques.

Par cette action symbolique et visuelle, les acteurs du milieu entendent attirer l’attention de la population et des pouvoirs publics sur leur «situation dramatique» et rendre visibles les milliers d’emplois menacés à la suite de la crise sanitaire.

Lancée en Allemagne, où plus de 5000 sites se sont éclairés lundi soir, la «Night of Light» a fait des émules en Autriche et en Suisse.