Étude sur la présence d'anticorps – 83% des Vaudois immunisés contre le Covid 73% de ces personnes ont développé des défenses immunitaires grâce à la vaccination et 10% à une infection naturelle. Marie Nicollier

83% de la population vaudoise a actuellement une immunité contre le coronavirus, révèlent les derniers résultats de l’étude SérocoViD, menée par Unisanté.

73% de ces personnes doivent leur immunité à la vaccination et 10% à une infection naturelle. «Un peu plus d’un tiers des personnes non vaccinées ont donc une immunité naturelle suite à une infection», indique l’État de Vaud. Ces résultats portent sur un échantillon de 1691 personnes de tout âge (y compris des enfants dès l’âge de 6 mois).

Enfants maillon faible

La proportion des enfants et adolescents qui ont une immunité est actuellement de 29% chez les 6 mois à 5 ans, 33% chez les 5 à 10 ans, 48% chez les 10 à 15 ans et 84% chez les 15 à 20 ans.

«À noter que parmi les personnes vaccinées (à quelque moment que ce soit depuis le début de la campagne il y a presque une année), 99% sont porteuses d’anticorps contre le coronavirus, quel que soit le nombre de doses. Les personnes de plus de 65 ans immunisées présentent globalement des taux d’anticorps nettement plus bas que les adultes plus jeunes, alors que les personnes vaccinées présentent globalement des taux d’anticorps nettement plus haut que les personnes immunisées naturellement. Les envois des résultats individuels sont en cours», commente le Canton.

Malgré cette immunité globale de 83%, Vaud est touché par une nouvelle vague d’infections et vient de prendre une série de mesures. Les autorités encouragent les personnes de plus de 65 ans à s’inscrire pour une dose de rappel.

