Locution aimée des politiciens pour saborder la proposition d’un adversaire, «la fausse bonne idée» constitue l’argument idéal. C’est poli (c’est une bonne idée), condescendant (elle est fausse, la mienne est meilleure) et spéculatif (qu’importe que les effets pervers se réalisent, le but est de la tuer dans l’œuf.) Bref, c’est passe-partout et facile à dévoyer.

Trains bondés en Allemagne «Pour 9 euros par mois, on ne va pas faire la fine bouche!» Et puis, parfois, on ne la voit pas venir. Ainsi, l'idée allemande d'offrir un abonnement mensuel à 9 euros en juin, juillet, et août pour tout le trafic régional était excellente. Elle était bonne pour le climat et coupait de la dépendance aux hydrocarbures russes, combo imbattable par les temps qui courent. La Deutsche Bahn, compagnie ferroviaire allemande, avait quand même estimé que la demande pourrait être forte et avait organisé une cinquantaine de trains supplémentaires sur les lignes touristiques.