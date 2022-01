Pérou – 900 personnes évacuées du Machu Picchu après des inondations Une personne a été blessée, une autre est portée disparue et plusieurs bâtiments et la voie ferrée ont été endommagés dans la ville touristique de Machu Picchu Pueblo.

Quelque 900 personnes ont été évacuées de la ville touristique de Machu Picchu Pueblo, à quelques pas du joyau de la culture inca au Pérou, à cause de pluies et d’inondations qui ont fait un disparu et détruit des maisons, a indiqué lundi le ministère du Tourisme.

«Jusqu’à présent, en coordination avec les entreprises Inka Rail et Peru Rail, (nous avons) réussi à transférer 889 touristes de Machu Picchu Pueblo à Ollantaytambo», deux sites bloqués après le débordement d’une rivière vendredi, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Une personne a été blessée, une autre est portée disparue et plusieurs bâtiments et la voie ferrée ont été endommagés. La personne disparue n’avait toujours pas été retrouvée lundi, selon les autorités locales.

Manifestations

En parallèle, l’accès aux villages autour du Machu Picchu a été bloqué lundi par des manifestations d’agriculteurs qui réclamaient notamment la démission du ministre de l’Agriculture, Victor Maita, selon le journal La Republica.

La manifestation a également bloqué l’accès de la voie ferrée vers le Machu Picchu, utilisée pour les urgences liées aux inondations. Ce chemin de fer est le principal moyen pour accéder à la citadelle inca depuis Cusco – ancienne capitale de l’empire inca. En raison des dégâts causés par les pluies sur la voie ferrée, il était déjà prévu que le service de train pour les touristes soit suspendu jusqu’au 27 janvier au moins, a indiqué Peru Rail.

Quelque 447’800 personnes ont visité le lieu historique du Machu Picchu en 2021, contre 1,5 million avant la pandémie.

