Selon les représentants des consommateurs, l’immense majorité des produits dont l’emballage cible les plus jeunes ne respectent pas les critères de l’OMS.

L’organisation révèle ce dimanche une enquête sur les aliments qui ciblent les enfants de plus de 3 ans. (Photo d’illustration)

Selon la Fédération romande des consommateurs (FRC), le bilan est «accablant». Avec ses confrères alémaniques et tessinois, l’organisation révèle ce dimanche une enquête sur les aliments qui ciblent les enfants de plus de 3 ans. 94% sont trop sucrés, trop salés ou trop gras.

L’alliance des organisations des consommateurs s’est penchée sur des denrées dont l’emballage fait penser qu’ils sont destinés aux plus jeunes, parce que des personnages ou des animaux sont mis en scène. Le profil nutritionnel de 344 marchandises vendues par Coop, Migros, Aldi et Lidl a été comparé aux normes établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce coup de sonde a été réalisé autour de Pâques 2022, en excluant les lapins et autres poussins en chocolat.