Abo Exceptionnelle longévité – À 108 ans, la nouvelle doyenne du canton étonne par sa vitalité Francine Grandjean est désormais la personne la plus âgée en terre vaudoise. Née en 1915 au Sentier, elle a chanté et parcouru le canton.

Au foyer Agapê à L’Orient où elle vit, la vieille dame se déplace encore facilement avec son déambulateur et le lâche de temps en temps. Jean-Paul Guinnard

«Il ne faut pas en faire une histoire extraordinaire! Je ne me sens pas du tout âgée. J’ai 108 ans et puis voilà!» Si Francine Grandjean se gêne de l’attention que son très grand âge suscite, elle ne boude pas pour autant les questions. Communiquer avec elle demande, par contre, de la patience. Elle entend très mal et s’exprime par bribes. Passé et présent se confondent dans l’esprit de la vedette du foyer Agapê, à L’Orient, village de sa vallée de Joux natale où elle est retournée, à l’âge de 101 ans, passer ses vieux jours.