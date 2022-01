Théâtre de marionnettes à Nyon – À 14 ans, il fait vivre l’art traditionnel du karaghiozis George Latsos manipule les personnages de son théâtre dans les sous-sols de son domicile. La télévision nationale grecque lui consacre un long métrage. Raphaël Ebinger

Au sous-sol du domicile familial, George Latsos fait vivre la tradition du théâtre d’ombres grec «karaghiozis». Florian Cella

À quoi rêve un adolescent de 14 ans en 2022? George Latsos ne répond pas pour ses camarades. Pour lui, c’est au théâtre de marionnettes grec que vont ses pensées depuis qu’il l’a découvert à l’âge de 4 ou 5 ans avec sa grand-mère de Thessalonique. «Je ne peux pas lâcher Karaghiozis (ndlr: le personnage principal qui a donné son nom à cet art, lire encadré), explique le Nyonnais. Je suis accroché à lui.»

Pour assouvir sa passion, George a installé dans le sous-sol du logement familial un petit théâtre où il passe beaucoup de son temps à préparer ses spectacles. Il s’entraîne avec patience à manipuler les personnages articulés et à les faire évoluer avec dextérité derrière un grand drap blanc. «Les Grecs sont très attachés au karaghiozis. Quand je le pratique, ça me rapproche d’ailleurs de mon pays. Je me sens avoir l’esprit grec.»