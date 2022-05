L’attraction de Roland-Garros – À 19 ans, Carlos Alcaraz n’a que le ciel pour limite Déjà lauréat de quatre titres cette année, le prodige espagnol est un phénomène d’agressivité qui emporte tout sur son passage. Décryptage. Jérémy Santallo - Paris

Carlos Alcaraz est le plus jeune joueur à atteindre la deuxième semaine de Roland-Garros depuis un certain Novak Djokovic en 2006. AFP

SA TENDRE ENFANCE

Il se prénomme comme son père et son grand-père. Carlos Alcaraz a vu le jour le 5 mai 2003 à El Palmar, dans la banlieue de Murcie. Il est le deuxième d’une famille composée de quatre enfants et avec ses trois frères (Alvaro, Sergio et Jaime), ils ne comptent plus les parties de PlayStation.