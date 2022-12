Spectacle à Lausanne – À 20 ans, elle brave la scène et les tabous Monter un spectacle pour aller «au-delà des mots», la jeune Moira Rosato en avait fait son travail de maturité en 2020. Deux ans plus tard, elle remet le couvert. Thibault Nieuwe Weme

Comme dans son spectacle, Moira Rosato met les gestes au service de la parole. Dans la salle du Cazard, à Lausanne, la jeune étudiante en psychologie virevolte, tout en douceur, pour orchestrer la vingtaine d’artistes – âgés de 17 à 24 ans – qui font vivre sa création «Au-delà des mots…» Car à l’heure de surmonter des tabous comme la violence conjugale, les troubles psychiques, l’acceptation de son corps ou les agressions sexuelles, le langage est souvent bien imprécis, et les grands discours insuffisants.

«Pour être mieux entendues, ces voix sont épaulées par différents arts dans le spectacle, expose Moira Rosato du haut de ses 20 printemps. Le but est de faire passer tous ces thèmes de l’ombre à la lumière, et de profiter de cette scène pour soulager les victimes qui n’ont pas toujours l’occasion ou l’énergie de prendre la parole.»

Danse, chant, slam, théâtre ou encore cerceau aérien se succèdent alors comme autant de charges qui viennent fissurer les murs du tabou. Récités en arrière-fond, les textes de Moira signent leur écroulement. Du moins le temps du spectacle, qui s’est déjà déroulé deux fois début décembre. Deux ultimes représentations ont lieu ce jeudi et vendredi à 20 h au Cazard.

«L’âge ne fait pas la légitimité»

Si sa précocité est impressionnante, la dramaturge en herbe n’en est pourtant pas à son coup d’essai. Il y a deux ans, le travail de maturité de celle qui était alors gymnasienne à Beaulieu – récompensé d’un 6 sans équivoque – avait accouché d’une première mouture du spectacle. Bis repetita, ou presque. Depuis, sa troupe a gagné de nouveaux membres, de nouveaux thèmes à explorer, et surtout deux années d’expérience de vie.

«Depuis l’écriture du premier volume, j’ai davantage de recul et de maturité. Bien sûr, on peut toujours me dire que je suis une gamine qui ne connaît rien à la vie, mais j’ai à cœur de montrer que l’âge ne fait pas la légitimité d’un discours», assure-t-elle. Ses camarades acquiescent. Parmi eux, son frère Noah, partenaire de danse depuis toujours, affiche un sourire qui dit toute la fierté éprouvée pour sa petite sœur.

Pendant longtemps, l’écriture de Moira restait tapie dans son journal intime. Puis sa signature est devenue «celle du monde» face à ses vices et tourments. «Je me suis mise à écrire sur des situations que je ne vivais pas personnellement, mais qui rythment malheureusement la vie de nombreuses personnes. Nous ne sommes pas obligés de vivre une situation pour la dénoncer.» Ces cris ont fini par déborder du papier, et se déversent aujourd’hui sur scène.

La sagesse de la jeunesse

Mais pas question de tirer la couverture à soi. L’ambiance est au partage d’idées et de vécus. Au-delà d’assurer les chorégraphies, certains de ses camarades ont pris la plume pour parler de sujets qui leur tiennent à cœur. C’est le cas d’Aurane, qui a écrit et chante un texte sur le deuil, et de Mojo, qui a tenu à parler «des gens aux idées noires». En solo ou collectivement selon les tableaux, il faut alors «trouver les bons gestes sur les bons mots» afin que tout un chacun puisse s’y reconnaître.

Au total, la troupe aura consacré 3 h de travail tous les dimanches pendant trois mois à donner vie au carnet d’écriture de Moira. Le tout par simple plaisir de montrer que la jeunesse «est capable de proposer de belles choses et de s’unir pour faire passer des messages», s’enthousiasment les artistes à l’unisson.

Mais trêve de paroles. Les jeunes jambes fourmillent d’énergie, et grimpent sur scène comme pour dire: «Vous le raconter, c’est bien. Vous le montrer, c’est mieux.» Les bras s’allongent, les regards s’appesantissent, les pieds nus glissent sur les planches. Même sans musique, le silence est rompu. Et c’est bien de ça qu’il s’agit.

