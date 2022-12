De Pampigny à Palexpo – À 45 ans, Christian Tardy vit un conte de fées Responsable d’un manège dans les hauts de Morges, le cavalier vaudois, qui a brillé la semaine dernière lors du Concours hippique international (CHI) de Genève, va rejoindre les cadres nationaux. Christian Maillard - Genève

Christian Tardy a vécu une semaine de rêve à Palexpo, à l’occasion du Concours hippique international. DR

Il a comme l’on dit une bonne «bouille», de quelqu’un qui garde bien les pieds sur terre. Christian Tardy gère le manège de Pampigny, au-dessus de Morges, où il accueille des chevaux en pension et dirige une école de poneys. Mais ce Vaudois de 45 ans ne se contente pas de donner des leçons, il montre l’exemple et monte au plus haut niveau où il vit pleinement sa passion.