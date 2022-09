Culture vivante – À 50 ans, la bibliothèque de Nyon se porte comme un charme Installé depuis 1972 à la Maison Richard, ce service de la Ville a beaucoup évolué. Une journée anniversaire est prévue samedi à l’Usine à Gaz. Yves Merz

Claire Philippe, responsable du site adultes de la bibliothèque de Nyon, présente une des bornes de prêt automatisé, acquises en mars dernier, qui permettent au public d’emprunter les livres sans passer par le service de la bibliothèque. Ainsi, les bibliothécaires ont plus de temps pour conseiller les gens. PATRICK MARTIN/24HEURES

La bibliothèque de Nyon version 2022 n’a plus grand-chose à voir avec celle d’il y a 50 ans. Certes, et cela reste sa mission de base, on peut toujours y emprunter des livres classés sur des étagères, mais les services proposés à la Maison Richard (adultes) et au chemin de Crève-Cœur 3 (jeune public) sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux: contes et lectures, ateliers créatifs, tournois de jeux vidéo, rencontres avec des auteurs, places de travail avec accès internet, postes d’écoute pour la musique…

La quinquagénaire se porte comme un charme. Elle compte 3500 membres actifs et propose l’emprunt gratuit de 35’000 documents (et même 100’000 avec le nouveau service Navibouq’ qui peut faire venir des documents des bibliothèques de Coppet, Gland et Rolle).

En 2021, elle a totalisé 145’000 emprunts et organisé 70 animations. Ces six derniers mois, 6000 personnes ont fréquenté un des deux sites nyonnais. Samedi, pour fêter son anniversaire, une journée «spécial mômes» aura lieu à l’Usine à Gaz (spectacles, ateliers, jeux, lectures…). Deux autres événements sont prévus le 29 octobre et le 25 novembre (bal littéraire).

«On en a fait un lieu de vie où les bibliothécaires font de la médiation culturelle.» Claire Philippe, responsable du site adulte de la bibliothèque de Nyon

La plus ancienne mention d’une bibliothèque populaire communale à Nyon remonte à 1848. Cette année-là, 63 livres sont mis à disposition du public dans une salle du collège dédiée. Mais c’est en 1972 qu’une bibliothèque digne de ce nom s’installe au deuxième étage de la Maison Richard. Peu à peu, elle occupera tous les espaces du bâtiment. La bibliothèque des jeunes est née en 1976 au Collège du Rocher, et a déménagé au chemin de Crève-Cœur en 2006.

Créer des liens

Le grand tournant, entamé au début des années 2000, ne tient toutefois pas directement aux locaux, mais à un nouveau concept. «D’un endroit où l’on venait seulement emprunter un livre ou lire en silence, on a fait un lieu de vie, de rencontre, de création. Les bibliothécaires ne se contentent pas de gérer les collections et les emprunts de livres mais font beaucoup de médiation culturelle», explique Claire Philippe, responsable du site adultes. Ce qui compte à ses yeux, c’est de répondre aux diverses attentes du public et de créer des liens, y compris hors murs. On y organise même des ateliers vélo, en partenariat avec Pro Vélo.

Avec sa collègue Valérie Trottet Schofrin, responsable du site jeune public, Claire Philippe se réjouit du projet de la Ville de Nyon de construire un bâtiment sur la place Perdtemps, qui abritera la future médiathèque-ludothèque. L’architecture de celle-ci sera adaptée aux besoins de demain et offrira une belle qualité d’accueil.

