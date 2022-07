Salade, tomates, oignons? – À 50 ans, le kebab reste le roi incontesté de la street food Le succès du sandwich turc, dont on fête le demi-siècle en 2022, ne fléchit pas. Le Covid et ses nombreuses restrictions lui auraient même fait du bien. Hommage. Catherine Cochard

Hüseyin (à gauche) et son fils Sertaç Celik devant les broches du Snack du Marché. Odile Meylan

Il a beau avoir 50 ans, le kebab n’a pas pris une ride et se fiche bien des critiques. Même si certains essaient de lui donner des airs prétentieux – on trouve à Zurich une version «wagyu» à base de bœuf de Kobé pour 91 francs – sa «street cred» reste intacte. Il demeure l’éternel premier de l’alimentation corroborative, tout kebab digne de ce nom devant au minimum avoir «la taille d’un nourrisson» et permettre de sustenter «deux personnes et un chat», selon l’expression d’un critique de «L’Obs».