Monde des garages – À 89 ans, il fait la guerre au Service des autos Patron de cinq entreprises lausannoises dans le domaine des véhicules, Rudolf Blatter se bat pour récupérer des plaques de garage. Il s’estime victime d’acharnement. Sylvain Muller

À 89 ans, Rudolf Blatter est parti en guerre contre le Service des automobiles et de la navigation qu’il accuse de le priver injustement de plaques de garage. 24 HEURES – CELLA FLORIAN

«Bonjour. Vous trouvez que ça ressemble à une boulangerie ici?» «Euh, non. Pourquoi?» «Le SAN dit qu’on n’est pas un garage!» Rudolf Blatter a beau avoir 89 ans, il a encore l’esprit vif. Et une détermination sans faille: voilà trois ans qu’il se bat contre le Service des automobiles et de la navigation pour récupérer le droit d’utiliser des plaques de garage.