Le coup de fourchette – À Aigle, le Sisters’ a un petit air de famille Les sœurs Girod exploitent en famille la très bonne table de la zone commerciale d’Aigle, mettant en avant les produits de la région. David Genillard

Laurie, Marine et Manon Girod dans le décor vintage et chaleureux du lounge bar. Chantal Dervey/24 heures.

Le Sisters’ est une perle bien cachée. Dans son écrin composé d’un garage, d’un circuit de courses pour automobiles miniatures et d’un garde-meuble, on devine sa présence d’abord à l’odeur alléchante qui plane sur ce quartier de la zone commerciale aiglonne. Le calme élégant et vintage qu’on découvre en poussant la porte tranche avec l’agitation de la route Industrielle à laquelle on tourne de dos.

Les sœurs Girod – Marine, Manon et Laurie – invitent à un véritable retour dans le passé dans la partie lounge du Sisters’, avec ses tentures pourpres, ses fauteuils en cuir et en velours, ses réclames Air France rétro et sa Vespa rutilante.