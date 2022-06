Trois bulles de poésie dans un cocon bucolique. Ce week-end, le Théâtre Waouw quitte ses murs – fraîchement investis – et nous emmène en villégiature artistique dans les Jardins de Mon Séjour. La première édition de Côté Jardin, festival de formes courtes, invite au voyage dans l’imaginaire.

La compagnie Miss Mosa et Sir Isier ouvriront «Le livre des contes» (sa 14 h et di 13 h). Sur leur camion-scène, les deux troubadours montheysans, Audrey Launaz et Matthieu Julliand, invitent un spectateur ou une spectatrice à choisir le conte qui sera interprété. Mais, par un mystérieux tour de magie, la même histoire sera contée à chaque représentation, celle d’Aucassin et Nicolette.