Le coup de fourchette – A Apples, la Pomme d'Or reçoit comme à la maison Le restaurant symbolise à merveille la pinte vaudoise même si elle est tenue par un couple natif du Portugal.

Antonio et Maria Pereira ont redonné une âme conviviale au restaurant communal de la Pomme d’Or à Apples grâce à un sens de l’accueil au-dessus de la moyenne. 24 HEURES/VANESSA CARDOSO

Comment faire d’une pinte à l’allure banale une adresse à succès? C’est le tour de force réussi par Antonio et Maria Pereira à Apples, qui ont su redonner vie au restaurant communal. Lui dans la gouaille et l’humour, elle dans la réserve et le soin apporté à chaque convive qui passe la porte de la Pomme d’Or, drôle de nom hérité de la précédente enseigne aux mets chinois.