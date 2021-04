Hivernation et hibernation Afficher plus

Durant la saison froide, les ours se reposent et peuvent rester jusqu’à trois mois sans manger. Avant cela, ils préparent le lieu choisi, en le rembourrant par exemple avec de l’herbe, des feuilles ou de la mousse… Mais ces animaux se réveillent facilement de leur sommeil et même si leur rythme cardiaque ralentit, ils restent sur leurs gardes. Sur son site internet, la fondation Quatre Pattes précise encore que cette pause hivernale ne doit donc pas être confondue avec l’hibernation profonde de petits mammifères, comme les hérissons ou les marmottes.