Communales 2021 – À Aubonne, ça se bouscule pour diriger la nouvelle commune Fraîchement fusionné suite au mariage avec Montherod, l’ancien chef-lieu compte onze candidats pour siéger à la Municipalité. Sarah Rempe

Après une grande période de stabilité municipale, l’Hôtel de Ville d’Aubonne suscite de nombreuses convoitises à l’occasion des élections communales. Philippe Maeder

Depuis le 1er janvier, Montherod et Aubonne ne forment plus qu’une entité. Et cela ne semble pas freiner les ardeurs des citoyens, présents en nombre pour s’y investir. Pour cette nouvelle législature, les Aubonnois pourront prétendre à quatre sièges municipaux, tandis que le dernier reviendra à un Montheroli.

Et c’est presque une émeute que provoquent ces sièges vacants. Du côté du plus grand des deux villages, les départs du syndic Luc-Étienne Rossier et de Pascal Lincio ouvrent la porte à un renouveau. Si Michel Crottaz, Jean-Christophe de Mestral et Sandra Linder souhaitent tous trois repartir pour un tour, ils auront fort à faire face à six autres candidats, tous investis au sein du Conseil communal. Marc Perrenoud, Jean-Gabriel Rey, Olivier Gétaz, Lorette Killias Leutwiler, Yves Charrière et le député Nicolas Suter sont en lice pour les quatre places disponibles.

Du côté du Conseil communal, les Aubonnois ont droit à 47 sièges sur les 55 totaux. Et là encore, l’engouement est total puisque la première liste, «Entente Aubonnoise», compte 34 noms et la seconde, «Aubonne Attitude», 33 volontaires. À noter que ces deux formations ne sont pas concurrentes, mais le fruit d’une répartition concertée pour «contourner» les règles de la proportionnelle et ainsi n’empêcher personne de se présenter.

Montherolis aussi investis

Du côté de Montherod, le siège exécutif qui lui est réservé fera lui aussi l’objet d’une lutte, à deux cette fois. Municipal sortant, Léopold Spruyt disputera la place à Laurent Auchlin, membre du Conseil général. Et pour les huit places dont les Montherolis disposent à l’organe délibérant, deux listes ont été déposées. La liste «Rojuz» compte quatre noms, dont l’ancien syndic du village Claude Ioset et la municipale Gabrielle Jan-Guignard. La liste «Armary» a été rejointe par sept citoyens.

Si la nouvelle commune d’Aubonne est déjà une réalité, cette élection marquera l’assermentation des toutes premières autorités de cette entité.