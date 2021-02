Commerce de détail – À Aubonne, Ikea sauve les meubles avec le «click and collect» Des centaines de retraits sont effectués chaque jour devant le magasin de l’enseigne suédoise, transformé en centre géant de préparation de commandes. Reportage. Antoine Hürlimann

À Ikea, environ 500 commandes sont effectuées par jour. Près de 300 sont réalisées via le service «click and collect». VANESSA CARDOSO

Ikea a trouvé le bon plan. Pour maintenir ses activités autant que le permet une fermeture imposée par la pandémie – seule l’épicerie suédoise et le bistro qui propose des plats à l’emporter sont ouverts – le magasin d’Aubonne s’est transformé en un centre de «click and collect» géant. Sur place, vendredi dernier, près de 150 collaborateurs s’activent dans ce qui ressemble à une vraie fourmilière humaine. Au rez-de-chaussée, des dizaines de chariots sont alignés. Des employés multiplient les allers et retours dans les stocks et les remplissent au fur et à mesure avec les articles commandés par les clients.