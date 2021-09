Cheval euthanasié à Tokyo – À Avenches, Robin Godel veut tourner la page des JO Le cavalier de Dompierre (FR) vise un podium aux Européens de concours complet, qui se déroulent du 23 au 26 septembre à l’IENA. Pierre-Alain Schlosser

Robin Godel, champion de Suisse et membre de l’équipe nationale, aux petits soins de Grandeur de Lully dans les écuries d’Avenches JEAN-PAUL GUINNARD



Tous les yeux seront rivés sur Avenches du 23 au 26 septembre. Pour la première fois depuis 1983, la Suisse accueillera les Championnats d’Europe de concours complet. En l’absence de candidature, l’Institut équestre national (IENA) a décroché la timbale en mai dernier et recevra les meilleurs cavaliers du continent, trente-huit ans après les Européens de Frauenfeld.



Cet événement ne pouvait pas mieux tomber pour Robin Godel, qui va concourir à domicile. Professionnel depuis le début de l’année, le résident de Dompierre (FR) travaille avec ses six chevaux sur le site de l’IENA. Le cavalier de 23 ans vise deux objectifs durant ces joutes européennes. Le premier est de réussir un ambitieux podium en individuel. Le second est de tourner la page de son cauchemar olympique. Souvenez-vous, le 1er Août, son cheval Jet Set devait être euthanasié durant les Jeux de Tokyo. Le jeune membre de l’équipe de Suisse subissait alors une triple peine. Celle de perdre sa monture, celle de quitter prématurément la compétition olympique et celle de devoir essuyer un torrent d’insultes sur les réseaux sociaux, en provenance notamment d’antispécistes. La proximité des JO et des Championnats d’Europe tombe donc à point nommé.