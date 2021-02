Covid et stations de ski en France – À Avoriaz, on s’attend à une saison blanche À la veille des vacances, l’espoir d’une ouverture des installations fond un peu plus chaque jour. Reportage. Virginie Lenk

Avoriaz, le 5 janvier 2021. Les installations resteront fermées au moins jusqu’à fin février Hans Lucas via AFP

Ils ont fait main basse sur les dernières luges et brandissent leurs trophées. Nicolas, Guillaume et leur bande d’étudiants en médecine sont venus de Paris «pour décompresser», comme ils disent. «Bien sûr, sans le ski, ce n’est pas pareil», déplore Nicolas. Ils seraient partis en Suisse sans hésiter, de toute façon il n’y a pas de contrôle aux frontières, assurent-ils. Avant d’avouer, penauds, qu’ils n’ont pas de voiture. «On s’occupe autrement, mais il faut se battre pour avoir des raquettes ou des skis de randonnée.»

Ces étudiants parisiens ont troqué les skis pour la luge DR

D’autres vacanciers ont eu plus de chance et ramènent les lattes, ravis. «Nous n’acceptons plus de réservation, c’est premier arrivé, premier servi, explique Carine Pollien, propriétaire du magasin de sport Absolu. Nos fournisseurs sont en rupture de stock de raquettes. Et difficile de racheter du matériel qui ne sera plus demandé l’année prochaine.» Elle et son mari gèrent la boutique, les cinq saisonniers qu’ils engagent chaque hiver ne sont pas venus. «À Nouvel-An, nous n’avons fait que 30% du chiffre d’affaires habituel. Avec les vacances qui commencent ce week-end, on ne sait vraiment pas à quoi s’attendre.»