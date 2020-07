Incendie – À Avully, 2000 m³ de foin partent en fumée Les pompiers sont intervenus dans un hangar durant la nuit. Les odeurs de brûlé ont été ressenties jusqu’à Meyrin. Luca Di Stefano

Le hangar contenait près de mille bottes de foin. Incendie Secours Genève

Il n’était pas encore minuit quand le feu s’est déclaré dans un hangar d’Avully, dans la nuit de jeudi à vendredi. «Durant plus de quatre heures, nous avec reçu plus de 80 appels aux 118 et 117 pour indiquer une odeur de brûlé, le vent d’ouest a porté l’odeur depuis Avully jusqu’à Meyrin et Grand-Saconnex», indique le lieutenant Nicolas Millot.

Le hangar de 270 m² contenait mille bottes de foins, soit un volume de 2000 m³. La totalité du fourrage n’a pas brûlé, mais sera dans les cas perdus. Vendredi matin, les secours s’affairaient encore à étendre le foin sur un champ pour l’arroser et ainsi éviter que le feu ne couve.

Autre préoccupation: la pollution des eaux. En l’occurrence, la police de l’eau est intervenue rapidement face au risque que les opérations de secours faisaient courir au nant de Couchefatte, lequel s’écoule non loin du lieu de l’incendie. «Chargé de matière organique, le foin peut être nocif pour la microfaune du cours d’eau, explique le lieutenant Millot. C’est pourquoi, nous avons placé un tuyau et allons faire couler de l’eau dans le nant durant 24 heures. Ceci afin de diluer une éventuelle pollution.»

Pour venir à bout de l’incendie, le SIS a dépêché 25 sapeurs-pompiers professionnels, renforcés par 21 sapeurs-pompiers volontaires des communes d’Avully, Avusy et Chancy.

